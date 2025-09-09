日本の季節性インフルエンザワクチン市場規模、動向、セグメント、競合状況 2035年
この調査レポートは、日本の季節性インフルエンザワクチン市場が2035年までに5億9,780万米ドルに達し、2025年から2035年までの年平均成長率は7.1%に達すると予測する詳細な市場分析結果を発表しました。同市場の成長を牽引する主な要因は、ワクチン接種の利点に関する意識の高まり、政府によるワクチン接種プログラム、インフルエンザ関連合併症の有病率の上昇などです。
季節性インフルエンザ・ワクチンは、特に高齢者や小児、慢性的な健康状態にある人に重大な健康リスクをもたらすインフルエンザ・ウイルスに対する重要な予防策です。日本では、公衆衛生上の成果を向上させるため、政府によるインフルエンザ・ワクチン接種プログラムがますます推進されています。
市場の成長促進要因
日本の季節性インフルエンザ・ワクチン市場は、インフルエンザ・ワクチン接種の重要性に関する消費者の意識の高まりにより成長を遂げています。特に高齢者など社会的弱者を対象とした政府のワクチン接種プログラムが、ワクチン接種を後押ししています。さらに、日本では医療インフラが整備されており、インフルエンザ・ワクチンへのアクセスが容易であることも、市場の成長に寄与しています。
さらに、入院や死亡など、インフルエンザに関連する合併症の流行が増加していることも、毎年ワクチン接種を受ける人を増やしています。特に季節的な流行の際には、インフルエンザの流行を予防することに重点が置かれるようになっており、これが市場をさらに活性化しています。
市場における制約
日本の季節性インフルエンザワクチン市場は、前向きな成長の見通しにもかかわらず、特にワクチン接種のためらいや、ワクチンの保管・流通に関する物流の問題など、いくつかの課題に直面しています。インフルエンザワクチンは広く入手可能ですが、副作用や誤った情報に対する懸念から、ワクチンの接種をためらう人もいます。さらに、コールドチェーン要件や定期的なワクチン供給の必要性により、遠隔地での流通に課題が生じることもあります。
市場区分と主要プレーヤー
日本の季節性インフルエンザ・ワクチン市場は、タイプ（不活化、弱毒化）、流通チャネル（公的セクター、民間セクター）、エンドユーザー（小児、成人、高齢者）ごとにセグメント化されています。特に60歳以上の成人人口が、政府によるワクチン接種プログラムに牽引され、市場の最大シェアを占める見込みです。
日本の季節性インフルエンザ・ワクチン市場における主要企業は、サノフィ・パスツール、グラクソ・スミスクライン、アボット・ラボラトリーズ、セキラス、メルク・アンド・カンパニーなどです。これらの企業は、インフルエンザワクチンの有効性を高め、日本での入手しやすさを確保するため、研究開発に積極的に取り組んでいます。
市場の展望
日本の季節性インフルエンザワクチン市場は、認知度の向上、政府によるワクチン接種キャンペーン、予防医療へのニーズの高まりに牽引され、安定した成長を続けると予想されます。2035年までには、5億9780万米ドルの売上が見込まれています。
日本の季節性インフルエンザワクチン市場の詳細については、こちらをご覧ください。https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/japan-seasonal-flu-vaccine-market/662
KDマーケットインサイトについて
KDマーケットインサイツは、世界有数の市場調査・コンサルティング会社であり、企業が十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう、包括的なデータと見識を提供しています。KD マーケットインサイツは、市場動向を把握し、成長機会を捉えることで、長期的な成功を実現するための支援を行っています。
お問い合わせ
KDマーケットインサイトジャパン
電子メール：sales@kdmarketinsights.jp
ウェブサイト：https://www.kdmarketinsights.jp/
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
