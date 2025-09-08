世界のフロー電池市場規模、シェア、成長予測：2031年に845.3百万米ドル到達、年平均成長率15.6％で拡大
世界のフロー電池市場は、2022年の229.31百万米ドルから2031年には845.3百万米ドルに達すると予測されており、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）15.6％で拡大する見込みです。再生可能エネルギーの導入が世界規模で加速する中、安定した電力供給を実現するための大容量エネルギー貯蔵技術として、フロー電池は注目を集めています。
フロー電池の技術的特性
フロー電池は、外部に設置されたタンクやリザーバーから供給される電解液が電気化学セルを循環する仕組みを持つ充電式システムです。従来のリチウムイオン電池のような「密閉型」ではなく、エネルギー容量と出力を独立して拡張できる柔軟性が特徴です。この特性により、長時間にわたるエネルギー供給や大規模施設での利用に最適化されています。また、多くが水系電解液を採用しており、安全性の高さも市場成長を後押しする要因となっています。
再生可能エネルギーとの親和性
フロー電池の最大の強みは、太陽光や風力など変動性の高い再生可能エネルギーを効率的に蓄電できる点です。昼間の余剰電力を蓄え、夜間や無風時に放出することで、電力供給の安定化を実現します。特に再生可能エネルギーの普及が進む欧州やアジア太平洋地域では、グリッド全体の効率を高める手段としてフロー電池の採用が拡大しています。
市場成長の主な推進要因
● エネルギー転換政策：各国政府が推進する脱炭素政策と再生可能エネルギー導入拡大が、フロー電池需要を後押ししています。
● 長寿命と安全性：リチウムイオン電池に比べて劣化が遅く、数万回の充放電サイクルに耐えられる点が長期的コスト削減につながります。
● 大規模定置用途への適合性：産業用施設や送電網のバックアップ電源として利用が進んでいます。
市場の課題と制約
一方で、フロー電池市場には課題も存在します。製造コストの高さやバナジウムなど特定原料への依存は、価格競争力を制限する要因です。また、リチウムイオン電池の急速なコスト低下との競合も無視できません。しかしながら、政府補助金や研究開発投資の増加がこうした課題を克服する方向に働いています。
主要な企業:
● Cell Cube
● Elestor
● ESS Inc
● Everflow
● Invinity Energy Systems
● JenaBatteries GmbH
● Largo Inc.
● Lockheed Martin Corporation
● Primus Power
● Redflow Ltd
● Redox One
● Stryten Energy
● Sumitomo Electric Industries
● ViZn Energy Systems
● VRB Energy
● WattJoule Corporation
セグメンテーション概要
世界のフロー電池市場は、タイプ、材料、貯蔵、アプリケーション、および地域に焦点を当てています。
タイプ別
● レドックス
● ハイブリッド
材料別
● バナジウム
● 亜鉛 臭素
● 鉄
● その他
貯蔵別
● 大規模
● 小規模
アプリケーション別
● グリッド/ユーティリティ
● 商業および産業用
● EV充電ステーション
● 住宅用
地域別市場動向
