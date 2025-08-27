米国のシャフトレスホームエレベーター市場は、2024年の1億2,684万米ドルから2033年には1億5,212万米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）は2.04%と予測されています。

米国のシャフトレスホームエレベーター市場は、2024年の1億2,684万米ドルから2033年には1億5,212万米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）は2.04%と予測されています。