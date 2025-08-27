米国のシャフトレスホームエレベーター市場は、2024年の1億2,684万米ドルから2033年には1億5,212万米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）は2.04%と予測されています。
米国シャフトレスホームエレベーター市場は2033年まで着実な成長が見込まれています
米国のシャフトレスホームエレベーター市場は着実な拡大が見込まれており、2024年の市場規模は1億2,684万米ドル、2033年には1億5,212万米ドルに達すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は2.04%で成長します。革新的で省スペースな住宅用エレベーターソリューションへの需要の高まりが、この成長を牽引しています。これは、米国全土でアクセシビリティを重視した住宅改修のトレンドが広がっていることを反映しています。
省スペースエレベーターソリューションへの需要の高まり
シャフトレスホームエレベーターは、大規模な構造変更を必要とせず、実用的な移動手段を求める住宅所有者の間で人気の選択肢となっています。従来のエレベーターとは異なり、シャフトレスモデルは設置スペースを最小限に抑え、コンパクトなスペースにも設置できるため、アパート、タウンハウス、多層階の一戸建て住宅に最適です。
住宅リフォームのトレンドでは、特に高齢者層においてアクセシビリティとユニバーサルデザインが重視され続けており、シャフトレスエレベーター市場は着実な成長を維持すると予測されています。これらのエレベーターは、機能的な移動性と美的価値の両方を提供し、モダンなインテリアにシームレスに溶け込むため、消費者の採用をさらに促進しています。
技術の進歩と安全機能が成長を牽引
技術の進歩は、米国のシャフトレス家庭用エレベーター市場に大きな影響を与えています。最新モデルには、スマート制御システム、省エネモーター、緊急ブレーキ、ドアセンサー、バッテリーバックアップシステムなどの強化された安全機能が搭載されています。これらの革新は、性能を向上させるだけでなく、ユーザーの信頼を高め、安全意識の高い購入者の関心を引き付けます。
メーカーは、モバイルアプリ、音声コマンド、またはホームオートメーションシステムを介してエレベーターを制御できるスマートホーム統合機能の搭載にますます注力しています。これらの革新により、シャフトレスエレベーターは現代のインテリジェントホームに不可欠な要素として位置付けられ、市場の漸進的な成長を支えています。
地域別洞察と市場動向
北米、特に米国は、住宅建設業界の成長、アクセシビリティを促進する政府による有利な規制、そして高い可処分所得水準により、シャフトレスホームエレベーター市場を牽引しています。都市化の傾向と高層住宅開発の増加も、市場拡大に寄与しています。
しかしながら、シャフトレスエレベーターは従来の階段やスロープに比べて初期設置コストが高いため、市場の成長はやや抑制されています。しかしながら、移動性、安全性、資産価値の向上といった長期的なメリットに対する認識の高まりが、徐々に導入を促進しています。
米国シャフトレスホームエレベーター市場における主要企業
Cibes Lift
無料サンプルレポートをダウンロードhttps://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/us-shaftless-home-elevators-market
