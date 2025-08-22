こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
鶴岡市の「つるおかつながるミＬＩＮＥ」友だち登録キャンペーンに「ＡＴＭ受取（現金コース）」が採用
～お近くのセブン銀行ＡＴＭでかんたん受取り～
株式会社セブン銀行グループの株式会社セブン・ペイメントサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柏熊 俊克）は、山形県鶴岡市（市長：皆川 治、以下 鶴岡市）へ、「ＡＴＭ受取（現金コース）」の提供を2025年7月25日（金）より開始しました。
鶴岡市*1では、進学や就職等で市外に転出した若者を主な対象に、市内の就職に関する情報や風景写真などを配信する公式ＬＩＮＥアカウント「つるおかつながるミＬＩＮＥ」を運営しています。
2025年7月25日（金）より、市内の高校に通う、または同市出身の高校３年生を対象に、【「つるおかつながるミＬＩＮＥ」友だち登録キャンペーン*2】を開始しました。本キャンペーンでは、「つるおかつながるミＬＩＮＥ」を友だち登録のうえ、アンケートに答えた方に、特典として現金や電子マネーを進呈します。進呈の際、「ＡＴＭ受取（現金コース）」を選択することで、対象の皆さまは、全国に28,000台以上あるセブン銀行ＡＴＭを活用して、原則24時間365日現金を受取ることができます。
セブン・ペイメントサービスは、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
◆「ＡＴＭ受取」のご利用方法についてはこちらをご覧ください。
*1 鶴岡市では「総合的なデジタル化戦略の推進」を掲げ、各種行政手続きデジタルワンストップ化の取組みの一環で、セブン銀行ＡＴＭを庁舎に設置しています。
*2 鶴岡市の「『つるおかつながるミＬＩＮＥ』友だち登録キャンペーン」概要についてはこちらをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「ＡＴＭ受取」のご利用方法について
https://www.7ps.jp/lp-receive/
鶴岡市の「『つるおかつながるミＬＩＮＥ』友だち登録キャンペーン」概要について
https://www.7ps.jp/media/tsuruoka_newsrelease_20250822.pdf
