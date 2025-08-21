タイヤ空気圧監視システム （TPMS） 市場 - 交通安全と自動車イノベーションの推進
世界の OTR タイヤ市場は、創造、農業、鉱業を含む多くの分野からの需要の加速により、定期的な成長を遂げています。特に新興国における生産およびインフラプロジェクトの大幅な拡大は、OTRタイヤの需要に大きく寄与しています。さらに、農村地域の機械化と近代化の取り組みは、世界人口の食事必需品の増加と相まって、農業機械におけるOTRタイヤの需要を煽っている。
タイヤ空気圧監視システムの市場規模は、2023年に68億3,000万米ドルと評価され、2024年の72億1,000万米ドルから2032年までに156億8,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に5.52%のCAGRで成長する見込みです。
主な市場推進力
● 政府の安全義務北米、ヨーロッパ、アジア太平洋などの地域の規制により、乗用車や商用車への TPMS の導入が義務付けられており、世界的に導入が促進されています。
● 交通安全への注目の高まりタイヤ関連の事故に対する意識の高まりにより、メーカーと消費者の両方が高度な監視システムに向かうようになっています。
● 自動車産業の拡大特に新興国における自動車生産の増加により、統合 TPMS ソリューションの需要が高まっています。
● スマートカーとコネクテッドカーとの統合自動車メーカーは、コネクテッドカーや自動運転車システムにTPMSを組み込んで、ドライバーの利便性と安全性を高めています。
市場セグメンテーション
世界のタイヤ空気圧監視システム市場は、タイプ、技術、車両タイプ、販売チャネル、地域によって分割されています。
● タイプに基づいて、市場は直接 TPMS、間接 TPMS に分類されます。
● テクノロジーに基づいて、市場はホイールベースのTPMS、バルブベースのTPMS、バンドベースのTPMSに分類されます。
● 車両タイプに基づいて、市場は乗用車、小型商用車、大型商用車に分類されます。
● 販売チャネルに基づいて、市場は相手先商標製品製造業者（OEM）、アフターマーケットに分類されます。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分類されます。
タイヤ空気圧監視システム市場の地域別洞察
北米がTPMS市場を支配する可能性があります。この場所には、自動車へのTPMSの設置を義務付ける厳しい規則があり、市場の需要を牽引しています。さらに、自動車産業の設備の整った存在、車両の安全性に対する顧客の高い認識、優れた自動車技術の採用が、TPMS 市場における北米の優位性に貢献しています。
アジア太平洋地域が最も急速に発展する場所になると予想されます。近隣の急速な金融ブーム、自動車製造の増加、街路保護への注目の高まりは、TPMS の需要拡大に寄与する本格的な要因です。さらに、中国やインドなどの国々ではTPMSの設置が義務付けられている規制特性が、アジア太平洋地域内の市場の拡大をさらに促進している。
主要な市場プレーヤー
大手企業は次のとおりです。
● ZFフリードリヒスハーフェンAG
● コンチネンタルAG
● センサタテクノロジーズ株式会社
