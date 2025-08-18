

日台で2,000人以上が「志賀流」製法を学ぶ

台北、2025年8月18日 /PRNewswire/ -- 「日本の酵母の父」と称される志賀勝栄氏は、40年以上にわたり天然酵母パン作りの第一線で活躍。2006年に東京の名店「Signifiant Signifié」を創業し、天然酵母・高加水・長時間発酵を駆使した独自の「志賀流」製法で、多くのパン職人や愛好家を魅了してきました。



志賀勝栄氏の製パン講座、発売初週で記録更新 日台で2,000人以上が「志賀流」製法を学ぶ



このたび、志賀氏がPressPlay Academy（PPA）と共同開発したオンライン講座をリリース。販売開始からわずか1週間でPPA日本サイト史上最高売上を記録し、日台累計受講者数は2,000人を突破しました。受講生からは「内容が濃く何度も見返したい」「酵母作りが思ったより簡単だった」などの声が寄せられ、その充実した指導内容が高く評価されています。

さらに、日本の人気ベーカリー系クリエイターたちが続々と試作動画をSNSで紹介し、志賀氏のブランド力と指導力を証明。志賀氏は「職人技を次世代へ継承し、国境を越えて発酵種の魅力を広めたい」と語っています。

詳細：https://www.pressplay.cc/link/s/AD0B39B1

（日本語リリース：クライアント提供）

