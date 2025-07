Cisdem Data Recovery for Windows最新バージョンリリース！BitLocker暗号化したHDDからデータ復旧

1

最近CisdemにリリースされたCisdem Data Recovery for Windowsの最新バージョンは、BitLockerで暗号化したHDDからもデータを復旧します。スキャン及び復旧のプロセスが最適化されているので、ユーザーはより手軽にBitLocker暗号化したHDDから重要なデータを復元できるようになりました。★Cisdem Data Recovery for Windows公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/data-recovery-windows.html【Cisdem Data Recovery for Windowsのアップデート情報】●BitLocker暗号化したHDDからデータを復旧●パーティション復元へのサポートを追加●スキャン及びプレビュー機能を改善●いくつかのバグを修正【Cisdem Data Recoveryについて】Cisdem Data Recoveryは200万人以上のユーザーに信頼されているデータ復元ソフトであり、HDD、SSD、USBドライブ、SDカード、NAS、Linuxなど、すべてのストレージデバイスからファイルを素早く復元できます。しかし、HDDがWindows 10 Pro以上に標準搭載されている機能「BitLocker」で暗号化されると、その中のデータを読み込むことは難しくなります。最新バージョンでは、BitLockerで暗号化したHDDからでもデータを復旧できるようになりました。Data RecoveryでBitLocker暗号化したHDDからデータ復旧する手順:ステップ1. https://download.cisdem.com/cisdem-data-recovery.exeへアクセスしてCisdem Data Recoveryをダウンロードします。ステップ2. ソフトを起動してメイン画面に入ります。復元したいHDDを選択してから「紛失データの検索」をクリックします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324796&id=bodyimage1】ステップ3. BitLockerで暗号化したHDDの場合、パスワード入力が要求されます。パスワードを正しく入力したら、暗号化されたHDDへのスキャンが始まります。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324796&id=bodyimage2】ステップ4. 暗号化したHDDにおけるデータでも正確にスキャンされ、スキャン結果に表示されます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324796&id=bodyimage3】ステップ5. 復元したいファイルにチェックを入れ、「復元」をクリックして保存先を選択します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324796&id=bodyimage4】【Cisdem Data Recovery for Windowsのメリット】●あらゆる原因(例えばウイルス感染、急な電源断、初期化)によるデータ紛失に対応●削除した/消えた写真、音楽、動画、ドキュメントなど1000以上の形式のファイルを復元●PC、SDカード、HDD、SSD、USBメモリなどのストレージデバイスをサポート●検索結果の並び替え、キーワードでの検索ができる●いつでもスキャンを一時停止・再開できる●高度なフィルター/プレビュー機能●破損した画像と動画を修復【可用性と料金プラン】https://www.cisdem.com/jp/data-recovery-windows.htmlへ移動してCisdem Data Recovery for Windows最新バージョンを無料ダウンロードできます。料金プランは3つあります。1ヶ月間ライセンス:6780円1年間ライセンス:13480円永続ライセンス:20280円Cisdem Data Recoveryを購入するにはこちらへ: