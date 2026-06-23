声優の大橋彩香（31）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。今月30日をもって所属していたホリプロインターナショナルを退所することを発表した。

「先程のFC配信でもお話しさせていただきましたが、2026年6月30日をもちまして、ホリプロインターナショナルを退所することとなりました」と報告。「これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださる皆さまに、心より感謝申し上げます」と感謝の思いを記した。

「また、それに伴いまして、ファンクラブ『BIG BRIDGE FAMILY』も閉鎖となります」と伝え、「約8年間、たくさんの愛を届けてくださり、本当にありがとうございました…！！」とつづった。

「6月30日まではホリプロインターナショナル所属の声優として、最後まで精一杯活動してまいります」とし、「今後については、改めてご報告させていただきます。引き続き、応援よろしくお願いいたします！！大橋彩香」と結んだ。

ホリプロインターナショナルの公式サイトでも「大橋彩香に関してのご報告」と題し、「この度、弊社所属の大橋彩香は、2026年6月30日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と退所を発表した。

大橋の主な出演作品には「アイドルマスターシンデレラガールズ」島村卯月役、「Bang Dream!」山吹沙綾役、「ウマ娘 プリティーダービー」ウオッカ役などがある。