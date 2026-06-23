カバヤ食品は、汗をかく人を応援するミネラル（「ミネラル」は塩分とカリウムを指す）入りタブレット「塩分チャージタブレッツ（以下、塩分チャージ）」の販売チャネル拡大の一環として、新たによどやが運営する「よどやドラッグ」に併設する調剤薬局15店舗で、6月23日から「塩分チャージ」を販売開始する。

また同日から、来局した消費者に対して店舗スタッフが、「塩分チャージ（4粒入り）」と「汗とミネラル補給」に関するリーフレットの提供を行う（無くなり次第終了）。

屋外作業や通勤・通学時、スポーツ、ランニング、ウォーキング、ヨガ、サウナなど、体温や気温・室温などの上昇による発汗は、人体から水分とともに塩分などのミネラルも失われる。

地球温暖化に伴う気温上昇や暑い時期の長期化に加え、美容・健康意識の高まりを背景とした発汗を伴う運動や趣味の浸透・多様化が進み、発汗シーンは季節を問わず広がっており、「塩分チャージ」が提唱する発汗時の「水分＋ミネラル補給」需要は、今後、年間を通して広がりが期待される中で、同社は販売チャネルの拡大に取り組んでいる。





その中で、近年の健康意識の高まりやセルフケアニーズ拡大を受け、処方薬の提供に留まらず、日常の健康管理を身近に相談できる場としての役割を担う調剤薬局は、発汗時のミネラル補給ニーズに寄り添う「塩分チャージ」にとって、重要な消費者との接点であると考えている。

高知県に根差した「よどやドラッグ」は、商品販売にとどまらず、消費者一人ひとりに寄り添いながら、専門性の高い情報提供と適切な商品提案を通じて、消費者の美と健康につながる食事や運動など生活の根本的なサポートもできる「総合健康企業」。高知市と民間企業などが取り組む「こうち合同熱中症対策健康会議」に参加するなど、地域の健康課題解決に積極に取り組んでいる。





こうした同社と「よどやドラッグ」の想いを踏まえ、今回、「よどやドラッグ」に併設する調剤薬局内での「塩分チャージ」展開が実現した。また今回の展開に合わせて、同社が「よどやドラッグ」の店舗スタッフ向けに発汗シーンで水分とともにミネラルをとることなどに関する説明会を開催することで、店舗スタッフのみんなと消費者の接点拡大や良好な関係構築をサポートする。

同社は今後も、「塩分チャージ」の販売チャネル拡大を推進するとともに、発汗時の「水分＋ミネラル補給」の大切さを広く発信し、生活者の幅広いニーズに応えて行く考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月23日（火）

カバヤ食品＝https://www.kabaya.co.jp