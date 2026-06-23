ニューヨークで22日（日本時間23日）に予定されているメッツ対カブス戦でメッツの千賀滉大投手（33）とカブスの今永昇太投手（32）の投げ合いが実現する。両投手の投げ合いはメジャー初。

今永は今季5勝目を懸けたマウンドとなり、ここまで0勝5敗の千賀は、7試合目の登板で初勝利を狙う。また、カブスの鈴木誠也外野手（31）は「4番・DH」で出場する。鈴木は13日（日本時間14日）のジャイアンツ戦で右膝を負傷。15日（同16日）に復帰後はDHでの出場が続いている。

これに関して、カウンセル監督はメッツ戦の試合前、「今日はマット（ショウ）が出場する予定だったので、誠也にはもう1日DHでプレーしてもらおうと思った。明日については様子を見ることになる。正直なところ、回復は私が期待していたより少し遅れている。もちろん毎日試合には出ているし、それができるだけの状態ではある。ただ、走塁や外野での動き、スライディングに関して、自信を取り戻すペースが当初予想していたより少しゆっくりなんだ」と説明した。

鈴木は過去4戦、16打数8安打3二塁打3打点と打撃は好調を続けている。なお、この日のニューヨークはあいにくの悪天候。メッツのメンドサ監督は「プレーするつもりで準備している」と述べたが、挙行が危ぶまれている。（ニューヨーク・杉浦大介通信員）