タレントのつるの剛士(51)が22日、インスタグラムを更新し、お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二(50)とともに、かつて大ヒットしたホンダ車との“3ショット”を公開した。



【写真】CMで流れた名曲が聞こえてくる「ホンダ、ホンダ、ホンダ」

つるのは「小学生の頃にCMで見た我々世代の憧れの車（わかります?）に乗って小峠くんとドライブ。以前はヒルナンデスでよくロケに行きましたが同年代同士、車内懐かし話に花が咲きました。なんて良い日だっ」と車名は伏せ、フォロワーらに問いかけた。つるのはハッシュタグを付け「#小峠英二の試乗最高 6月22日 #BSフジ 22時」と投稿した。小峠がMCを務めるBSフジ「小峠英二の試乗最高」(月曜、後10･00)の収録のオフショットとみられる。



コメント欄には「ホンダシティ!たまに現役で走ってるのを見ると嬉しくなっちゃいます」「HONDAシティ～ マッドネスの音楽もインパクトあったなぁ～」「ホンダシティですね、懐かしい」などの声が届いた。



「小峠英二の試乗最高!」の番組ホームページでは、「昔憧れた一台はキャッチーなCMで話題になった、ホンダのシティ!」とある。ホンダのホームページよると、「シティ」は1981年11月に発表され、93年に終了した模様。



（よろず～ニュース編集部）