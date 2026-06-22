スマートバリュー<9417.T>がしっかり。この日、クルマのサービス化事業を行う事業者向けシェアリングプラットフォーム「Ｋｕｒｕｍａ Ｂａｓｅ」を「ガッツレンタカー」を運営するガッツ・ジャパン（名古屋市中村区）に提供すると発表しており、好材料視されている。



「Ｋｕｒｕｍａ Ｂａｓｅ」は、クルマに接続する専用端末、クラウド上の管理コンソール、利用者向けスマートフォンアプリ、鍵管理機能、運用サポートサービスで構成され、クルマの無人化サービスを実施するまでに必要な機能をすべて取り揃えているのが特徴。ガッツ・ジャパンでは今回の提供により、レンタカー店舗で２４時間無人で貸出・返却が可能な新サービス「ガッツレンタカー レンタシェアサービス」を開始した。



出所：MINKABU PRESS