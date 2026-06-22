アメリカとイランは21日、戦闘終結に向けた覚書への署名後、初めての協議をスイスで開催しました。協議では、レバノンでの停戦を徹底するための枠組み作りで合意したということです。

戦闘終結に向けた覚書への署名後、最終合意を目指す初めての協議は、スイスで21日行われました。

アメリカはバンス副大統領、イランはアラグチ外相らが出席し、仲介国のパキスタンとカタールも参加しました。

こうした中、トランプ大統領はSNSでイランに対し、レバノンの親イラン組織「ヒズボラ」によるイスラエルへの攻撃を止めさせるよう要求し、警告しました。

イランメディアによりますと、イラン代表団がこれに反発し協議を一時中断する場面もあったということです。

一方、協議ではイスラエルが攻撃を続けているレバノン情勢について、新たな軍事衝突を避けるための枠組み作りで合意したということです。

焦点のホルムズ海峡について、アメリカ政府関係者は「ホルムズ海峡の完全な開放を維持する意向を明確に示した。その点については順調な進展が見られた」と語ったということです。

また、ロイター通信によりますと、イラン外務省報道官も「ホルムズ海峡を船舶が安全に通過することに関してメカニズムを設けることで合意した」と述べています。

さらにアラグチ外相は、イランの資産凍結解除や戦闘で破壊された施設など復興にむけて一定の進展があったとの認識を示しました。