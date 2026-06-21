元日本代表の中山雅史氏（58）が21日に放送されたNHK「FIFAワールドカップ2026 デイリーハイライト」（後7・30）にゲスト出演。チュニジア戦で2得点を挙げたFW上田綺世（27＝フェイエノールト）を絶賛した。

この日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。

上田は1点をリードして迎えた前半31分、相手の股を抜く強烈なミドルシュートをサイドネットに突き刺しW杯初ゴール。3―0で迎えた後半38分には滞空時間の長いヘッドで流し込み、ダメ押しの4点目を奪った。W杯での1試合複数得点は日本人初の快挙となった。

頭で合わせた2点目に、現地で解説を務めた元東大サッカー部監督で「日本一の解説者」林陵平氏が「マイケル・ジョーダンだよ！もうこれ」と大興奮する映像が流れた。中山氏も「滞空時間が長かったですよね。結構体が伸びきった状態でしたけど、シュートコースが抜群でしたよね。キーパーとディフェンス3人いるんですよ。届かないところに絶妙なヘディングでしたね。タメをつくって打ち込む。エースです！」と絶賛した。