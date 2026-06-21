「日本サッカーのレベルアップえぐいな」前半だけで２ゴール。チュニジアを圧倒する森保ジャパンに「もう敵なしでは？」「最強すぎる」の声【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦している。
森保ジャパンは開始４分に先手を取る。ボックス内左で中村敬斗が巧みなフェイントから相手を抜き去りクロスを供給。反応した鎌田大地がヒールで合わせて、ネットを揺らした。
さらに31分、追加点を奪う。敵陣中央で板倉滉の縦パスを受けた上田綺世が、そのまま持ち運んで右足を一閃。強烈な一撃をゴール左に突き刺した。
２点をリードして前半を終えた日本。攻撃面だけでなく、守備面でも相手に決定機をほとんど作らせず、攻守両面でチュニジアを圧倒。SNS上では以下のような声が上がった。
「マジで強いな」
「チュニジアにまったく攻めさせない日本」
「日本強くなりましたね」
「もう敵なしでは？」
「最強すぎる」
「日本サッカーのレベルアップえぐいな」
「ここまでほぼ完璧だ」
「すげえよ森保ジャパン」
日本が隙のない戦いを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”
森保ジャパンは開始４分に先手を取る。ボックス内左で中村敬斗が巧みなフェイントから相手を抜き去りクロスを供給。反応した鎌田大地がヒールで合わせて、ネットを揺らした。
さらに31分、追加点を奪う。敵陣中央で板倉滉の縦パスを受けた上田綺世が、そのまま持ち運んで右足を一閃。強烈な一撃をゴール左に突き刺した。
２点をリードして前半を終えた日本。攻撃面だけでなく、守備面でも相手に決定機をほとんど作らせず、攻守両面でチュニジアを圧倒。SNS上では以下のような声が上がった。
「マジで強いな」
「チュニジアにまったく攻めさせない日本」
「日本強くなりましたね」
「もう敵なしでは？」
「最強すぎる」
「日本サッカーのレベルアップえぐいな」
「ここまでほぼ完璧だ」
「すげえよ森保ジャパン」
日本が隙のない戦いを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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