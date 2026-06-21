メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦。日本が前半4分に鎌田大地のゴールで先制。さらにその後にチャンスを迎えるも、ギリギリで相手に防がれ追加点はならなかった。

鎌田のゴールで先制した日本は、前半10分にCKからチャンスを迎えた。ボールを拾った上田がシュート。これが相手に当たり、ゴールかと思われた。しかし、チュニジアGKダーメンがギリギリで防ぎ、得点ならず。その後、中継ではミリ単位で残ってノーゴールとされる“証拠映像”も映った。

これにX上のファンも「チュニジアの1ミリ」「まさかの1ミリで止められてた」「キーパーの1ミリで入らんかった」「ゴールキーパーの1ミリやられたwwwwwww」「このゴールはなんの1ミリって呼ばれるんだろうか」「逆1ミリ」などと嘆きの声を上げた。

日本は初戦でオランダに2-2で引き分け、勝ち点1を獲得。対するチュニジアはスウェーデンに1-5で大敗している。



（THE ANSWER編集部）