日本テレビ系列の解説を務めたチュニジア戦で

サッカー日本代表は現地時間6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第2戦でチュニジア代表と対戦する。

日本で地上波生中継した日本テレビ系列で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、日本代表のスタメンについて「これで勝てたら凄い」と印象を語った。

初戦のオランダ戦を2-2で引き分けた日本代表。そこから4人を変更。左膝の負傷で帯同しなかったMF久保建英に代わってMF伊東純也がスタメンに名を連ねた。初戦にボランチで出場したMF鎌田大地とともに、シャドーに入ると見られる。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧のコンビ。3バックの一角としてDF冨安健洋もスタメンで出場する。前日練習で不在だった久保とFW町野修斗がベンチ外となった。

これについて本田は「意外。これで勝てたら凄い。本当に優勝を見据えた戦い方をしている」と語った。「途中で投入するジョーカー的存在を減らしてまで、前半から勝負を仕掛けてきた印象」と続け、オランダ戦途中出場で攻撃のアクセントを作った伊東、さらにボランチからシャドーにポジションチェンジするとみられる鎌田の起用法に驚いていた。（FOOTBALL ZONE編集部）