開催：2026.6.21

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 15 - 3 [メッツ]

MLBの試合が21日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとメッツが対戦した。

フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するメッツの先発投手はフレディ・ペラルタで試合は開始した。

1回裏、3番 ブライス・ハーパー 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 NYM

2回裏、7番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 2-0 NYM、9番 ジャスティン・クロフォード 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 3-0 NYM

3回裏、2番 カイル・シュワバー 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 4-0 NYM、さらにセカンドが悪送球でフィリーズ得点 PHI 5-0 NYM、6番 ブライソン・ストット 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 6-0 NYM、7番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 7-0 NYM、1番 トレー・ターナー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 8-0 NYM、2番 カイル・シュワバー 4球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでフィリーズ得点 PHI 11-0 NYM

4回表、7番 マーク・ビエントス 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでメッツ得点 PHI 11-1 NYM

5回裏、3番 ブライス・ハーパー 4球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 13-1 NYM

7回表、1番 カーソン・ベンジ 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 PHI 13-3 NYM

7回裏、2番 カイル・シュワバー 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 15-3 NYM

試合は15対3でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで9勝3敗0S。負け投手はメッツのフレディ・ペラルタで、ここまで5勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 11:12:16 更新