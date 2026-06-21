◆米大リーグ フィリーズ―メッツ（２０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３３）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・メッツ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、１試合３本塁打となる２６、２７、２８号を放った。

昨季のナ・リーグ本塁打王の勢いが止まらない。まずは３点リードの３回先頭の２打席目に先発右腕・ペラルタから右中間へ飛距離４５６フィート（約１３９メートル）の特大の２６号ソロを放つと、さらに８―０となった３回２死一、二塁の３打席目に、このイニング２発目となる２７号３ランを右中間にまたしても運んだ。この日２発目も飛距離４５７フィート（約１３９メートル）の特大弾だった。

１イニングで特大弾２発という離れ業をやってのけると、７回の５打席目には右翼ポール際へこの試合３発目となる２８号２ラン。同僚のハーパーは５回の４打席目までにサイクル安打を達成したが、主役の座を譲らない３発目となった。

本塁打王争いでは、ナ・リーグ２位のグッドマン（ロッキーズ）の２１本に早くも７本差をつけて独走態勢。両リーグを通じても２位のアルバレス（アストロズ）の２４本に４本差をつけている。昨季１本差で本塁打王を争った大谷（ドジャース）の１５本とは１３本差となった。昨季は自己最多５６発で本塁打王に輝いたが、７６試合での２８本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると５９・７発ペースと、昨季を上回るペースで本塁打を量産している。