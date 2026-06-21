ハイチ戦で負傷交代のブラジル代表FWラフィーニャ。怪我の詳細と復帰時期を母国メディアが報道「右太ももに筋肉の損傷が確認」【Ｗ杯】

ハイチ戦で負傷交代のブラジル代表FWラフィーニャ。怪我の詳細と復帰時期を母国メディアが報道「右太ももに筋肉の損傷が確認」【Ｗ杯】