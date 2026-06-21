愛媛が奈良から田村翔太を完全移籍で獲得した

愛媛FCは6月20日、奈良クラブよりFW田村翔太が完全移籍にて加入することとなったと発表した。

特別大会で驚異的な得点数を記録したストライカーの補強に、SNS上では「信じられない！」「ヤバいの来てた！」と大きな反響を呼んでいる。

1995年生まれで現在31歳の田村は、四日市中央工高から湘南ベルマーレへ加入。その後、福島ユナイテッドFC、ロアッソ熊本、鈴鹿ポイントゲッターズ、ヴィアティン三重を経て2025年に奈良へ移籍した。三重時代の2022年にはJFLで13ゴールをマークし、奈良に所属する2026年の特別大会では20試合15得点という圧倒的な成績を残していた。

田村はクラブを通じて「愛媛FCに加入することになりました、田村翔太です。絶対に成長できる環境だと思っています。昇格のためにプレーします。応援よろしくお願いします」と決意のコメントを発表している。

の公式発表を受け、SNS上では「すごい選手きたやん」「これは予想外だったな」「おいマジかよ」「ひいいいい」「ヤバいの来てた！」「得点王がまさかうちに！」「得点王が同カテに移籍？」「まじで？」「嘘やん」「信じられない！」といった驚きと興奮のコメントが多数寄せられている。圧倒的な得点力を誇るFWの加入は、昇格を目指すチームにとって非常に大きな補強となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）