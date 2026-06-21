ドイツへ旅立つ直前の1年間、佐野海舟のトレーナーを務めた水野純一氏

日本代表、そしてドイツでも圧倒的なボール奪取力で衝撃を与え続けているMF佐野海舟。

Jリーグでブレイクを果たし、欧州へと羽ばたく直前の約1年間、その肉体を影で支えたのが、専属パーソナルトレーナーであり理学療法士の水野純一氏(WellBody株式会社代表取締役社長)だった。往復3時間をかけて水野氏のもとに通いつめた佐野は、一体どんな身体の持ち主だったのか。専門家だからこそ目撃した、「異次元のフィジカル」の正体に迫る。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小西優介／全3回の1回目）

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衝撃の初対面だった。水野氏が佐野と出会ったのは、2023年6月。佐野の関係者と知り合いであった水野氏は、紹介され佐野の体を見ることになった。

「連絡をもらう直前、ちょうど名古屋グランパスとアントラーズの試合を観ていたんです。国立競技場での試合で、海舟がスライディングで2連続パスカットを決めたシーンがあって。『目を引く、すごいフィジカルの選手だな』と思っていて、『あ、あの選手か！』と驚きました」

そう振り返る水野氏だが、オンラインでの事前対面を経て、実際に店舗へやってきた佐野が発した「一言目」に、さらに驚かされることになる。

これまで他のJリーガーを見て来た水野氏いわく、プロ選手であっても身体の課題を聞くと「なんか身体が重いです」「うまく飛べない気がします」と、感覚的でフワッとした訴えをする選手が多いというが、佐野は違った。

「明確に覚えています。海舟の初手は『左足が出せない』でした。咄嗟にパスカットをする時に、どうしても右足より伸びないんだ、と。一言目からそれでした。他の選手と比べても、ここまでピンポイントに自分の課題を突き詰めている選手はそういません」

課題が明確なら、理学療法士として改善に向けてとてもやりやすかった。水野氏はさっそく、佐野の身体のチェックを始めたのが、真っ先に「他のJリーガーと明らかに違う」と驚愕した部位がある。それが「足の指」だ。

「とにかく、足の指が長く綺麗に開いていて、さらにグニャンと反れる。普通の人は立った状態で足の指が開いているのは稀で彼の足指は特異的でした」

佐野は、幼少期に下駄を履いて登下校をしていたり、泥の上や田んぼの中を走らされていたという。その影響からか、柔軟性のある足指を持っていた。そしてこの指こそが、彼の代名詞であるプレースタイルの源泉だったのだと水野氏は分析する。

「足指が開いて長いということは、地面を捉える面積が広い。さらにしっかり反れることで、一歩目を踏み出す時に地面の力を100%もらえるんです。だから最初の3歩がめちゃくちゃ速いし、急ストップして切り返すこともできる。あのアジリティと瞬発性は、間違いなくこの足指から生まれていると思います」

水野氏が驚いたのは佐野の足指だけではなかった。上半身や股関節など、あらゆる「可動域の最大値」が、トップレベルではなく、トップだったと断言する。

「これまでプロ選手を15名以上診てきましたが、海舟の可動域の最大値は圧倒的トップです。例えば、体幹をねじる動き。前を向いている状態から身体を捻っていくんですが、最終的には『前を向いているのに、後ろを向いている』ように見えるレベルまでグニャッといく。人間の限界を超えているんじゃないかっていう写真が残っています（笑）」

最初こそ、そこまで体を捻ることができなかった佐野だったが、最終的にはJトップの可動域を出すまでになった。そして、さらに水野氏をも焦らせる出来事が起こる。初対面で佐野が訴えていた「左足が出ない」という課題。水野氏が原因を探ると、過去の怪我の影響もあってか、左の股関節や上半身にわずかな左右差が見つかった。そこへストレッチや施術のアプローチを行ったところ、驚くべき結果が待っていた。

「改善のスピードが早すぎたんです。2回目の時に『あ、なんか左足出るようになりました』ってサラッと言われて。良いことなんですけど、『え、もう直っちゃったの？やることがなくなって終わっちゃうかも…』って、こっちが本気で焦りました（笑）。僕の想像を遥かに超える適応力でしたね」

「左足が出ない」という課題をわずか2回のセッションで克服した佐野は、さらなる進化のステップへと進む。（第2回に続く）（FOOTBALL ZONE編集部・小西優介 / Yusuke Konishi）