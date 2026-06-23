鮮魚やお肉、 店舗数が拡大中の専門店に注目。約30種類の魚介を置く鮮魚店では、気軽にできる店員への献立相談や無料の“おろしサービス”。精肉店では先着約20人がもらえる無料の卵に、毎月31円になるビーフコロッケまで！？その魅力を取材しました。■新鮮でリーズナブルな魚介約30種類都内の商店街にある鮮魚店。市場のような売り場は専門店ならでは！まるごと置かれた魚介類が30種類ほど。まだ動いているカニは、1杯約400円で