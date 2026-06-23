鍋料理店「赤から」は、きょう23日〜7月27日までの期間限定で「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を全国の対象店舗で実施する。『赤から鍋』などの旨辛料理とともに、プレミアムアイスクリーム『ハーゲンダッツ』を好きなだけ楽しめる特別企画となる。【写真】クリスピーサンド「ザ・リッチキャラメル」など、食べ放題になる最大6種のフレーバー今回の企画では、赤からの旨辛料理を味わった後に、濃厚でなめらかなハーゲンダッツを