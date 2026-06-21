◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本―チュニジア（２０日・モンテレイ）

日本テレビがサッカー日本代表へ粋なエールだ。

きょう日本時間２１日（午後１時キックオフ予定）、北中米Ｗ杯で１次リーグ第２戦のチュニジア戦に挑む侍ブルー。同試合を生中継（放送は前・１１時４５分〜）する日本テレビがラテ面で「がん強なライバル倒さ んとチーム一丸で挑む ばく進せいよ青き戦士達 れきしに刻むゴールを 日の丸の誇り胸に応援 本田圭佑の解説に注目 ！」と放送内容を説明書きした。縦にの読むと「がんばれ日本！」の文字が浮き上がるしゃれた仕掛けになっている。

初戦でスウェーデンに１―５で大敗したチュニジアは、電撃的な監督交代に踏み切り、守備組織の構築に定評のあるルナール監督を招へい。１９日（同２０日）、試合会場のモンテレイで前日会見に出席した森保一監督は監督が代わったばかりのチュニジアを「死に物狂いで予選を突破しようと戦ってくる」と評し、「受け身にならず、相手より強い気持ちを持って」と強調した。

注目の一戦がいよいよ始まる。