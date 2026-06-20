◆御畳瀬特別・準重賞（６月２０日、高知競馬場・ダート１８００メートル、不良）

地元高知の１２頭立てで行われ、３番人気のサノノエスポ（牝６歳、高知・目迫大輔厩舎、父エスポワールシチー）が、佐賀ヴィーナスカップに続く連勝を飾った。塚本征吾騎手（名古屋）とのコンビで２番手から進め、最後の直線の入り口では先頭のポジション。セーフティーリードに持ち込んで、力の違いを見せつける内容だった。勝ちタイムは２分０秒４。

ゴール前で脚を伸ばした６番人気のゲンヨウサイ（西森将司騎手）が１馬身差の２着。その１馬身半後方に９番人気のジャスパーバローズ（山田義貴騎手）が続き、３着だった。１番人気のミトノオー（赤岡修次騎手）は先手を奪って進めたが、失速して１０着に終わった。

３つの券種で万馬券が飛び出した。馬連単が１万８２０円、３連複が２万７２３０円、３連単が１３万６６７０円だった。

塚本征吾騎手（サノノエスポ＝１着）「いつでも抜け出せる手応えがあって勝てるなと思いました。最後はちょっと詰められましたが、馬にダメージなく勝たせたいと思っていたので、それはできたと思います。次は園田と聞いているので、サノノエスポの応援よろしくお願いします