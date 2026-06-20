米大手ベースボールカード会社「Topps」とMLBの公式Instagramは6月15日に共同投稿を更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）とニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ（34）が登場する超レアカードを公開した。新商品「2026 Topps Dynamic Duals Baseball」に収録される「Dynamic Duels」と名付けられたカードで、両選手を中世の騎士に見立てた手描きアートが採用されている。

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公開された画像では、ヤンキースのユニホーム姿のジャッジと、ドジャースのユニホーム姿でバットを手にした大谷が左右に配置されている。中央に紹介されたカードでは、重厚なよろいをまとった2人が剣を携えて向き合っており、メジャーを代表する強打者同士の対決が中世ファンタジー風に表現されている。大胆なデザインを称賛する声が上がる一方、AI生成のように見えるとして違和感を示す反応もあり、個性的な仕上がりが賛否を呼んでいる。

【画像】中世の騎士姿で向き合う大谷とジャッジの超レアカード（画像はTopps公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「GREAT STYLE!!」「Beautiful!」「incredible!」とデザインを称賛する声が寄せられる一方、「DAMN stop using AI please!!!!」とAI生成を疑う声も寄せられている。