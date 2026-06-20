佐賀競馬の異変にＳＮＳがざわついている。２０日に行われた佐賀競馬の出走馬がなぜかマイナス体重、しかも大半が２ケタのマイナス体重で出走している珍しい事態が起きている。

１レースは９頭立てで、全馬がマイナス体重を計測。すべて４〜１６キロの馬体減の範囲内で出走している。続く２レース（１０頭立て）もプラス体重は１頭のみ。ほかは４〜２７キロの馬体減となっている。３レースに至っては全馬が８〜２０キロ以内のマイナス体重。さらに４レース（１０頭立て）はすべての馬が２桁減の馬体重を計測している。５レース（１２頭立て）でプラス体重は１頭のみとなっている。

１８時の時点で佐賀県競馬組合は「そういうお問い合わせはありますが、はっきりしたことは今のところ分かりません」と回答している。今年の２月２５日の７レース以降では馬体重が計量不能となっており、当時は「現在、佐賀競馬場馬衡機（馬体重を計測する計量台）の故障により、出走する各馬の 馬体重を計測できない状態となっております」とホームページで発表している。

佐賀競馬の馬体重にＳＮＳでは「何があったの？元々変動多い馬体重とはいえ休養でも転厩でもなくこの減り具合は異常」「マイナス体重の馬が大半…。計量器の調子悪い？」「どうなってんのこれ」「どのレースも馬体重激減してる馬ばかりなの謎」「検量壊れて検量器壊れてね？」「今日の出走馬の馬体重の変動がありすぎるるのかみんな体調不良なのか」「ほぼ全馬マイナス2桁の馬体重ばっかりなのなんで？」「馬体重計絶対壊れとる」「ほとんどの馬が大幅マイナス体重だけどなんで？」など疑問の声が相次いでいる。