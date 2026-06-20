

岡本多緒

岡本多緒、長塚京三、黒崎煌代、濱口竜介監督が20日、都内で行われた『急に具合が悪くなる』公開記念舞台挨拶に登壇した。

本作は、第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、W主演を務めたヴィルジニー・エフィラと岡本多緒が、最優秀女優賞を共同受賞。岡本は日本人初の同賞を場するなど歴史的快挙を成し遂げた。

異例のスタンディングオベーションで迎えられた登壇者面々。作品への反響について問われた岡本は、高校時代の恩師から届いた連絡を紹介。認知症を患う母親を持つ恩師が、映画の内容を自身の境遇に重ね合わせ「もう少し歩かせた方が良かったか」と深く共感してくれたエピソードを明かし、「私自身も胸が熱くなった」と、作品が観客個々の人生に寄り添っていることに感銘を受けていた。

フランスでのロケに、慣れないフランス語での演技に加え、役作りのための減量など過酷な挑戦が続いた本作。共に乗り越えた長塚京三は、岡本が表に見せなかった影の努力を称賛。カンヌでの受賞時に岡本が涙をこぼした姿を振り返り、「僕もテレビの前で『ああ大変だったな、よかったな』と一緒に泣いてしまった」と温かい労いの言葉を贈った。

岡本は「こんなに素晴らしい映画があるのかと思う。私にとって人生を変えた一本になった」と万感の思いを込めて語り、舞台挨拶を締めくくった。