◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）

前日最終オッズがＪＲＡから６月２０日、発表された。

単勝１番人気は昨年のフローラＳ２着馬で、前走が東風Ｓを制した（６）ヴァルキリーバース（牝４歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）で３・０倍の支持を集めた。２番人気は前走の福島牝馬Ｓで鮮やかに重賞２勝目を手にした（１２）コガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）で６・１倍。３番人気はヴィクトリアマイルで０秒６差と健闘した（８）ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）が７・０倍で続いた。４番人気の（５）エストゥペンダ（牝４歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）の７・４倍までが１０倍以下となっている。

馬連１番人気は（６）―（８）が９・４倍で唯一の１０倍以下。（５）―（６）が１２・０倍、（６）―（１２）が１２・２倍で続いている。３連単は（８）―（６）―（１２）が６１・７倍で１番人気。（６）―（８）―（１２）が６８・９倍、（６）―（８）―（５）が７３・２倍で続いた。