２５歳女性騎手の記念すべき１勝に、ＳＮＳ上では歓喜の声が上がっている。６月２０日の函館１１Ｒ・ＳＴＶ杯（３歳上２勝クラス、芝１２００メートル＝１６頭立て）は、古川奈穂騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗のアンジュプロミス（牝３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）が勝利。同騎手にとっては、６年目でうれしいメインレース初勝利となった。

１０番ゲートから古川騎手を背に勢いよくスタートしたアンジュプロミスは、他馬の様子を見ながらハナへ。前半３ハロン３３秒５のぺースを刻み、直線に向いても余力いっぱい。迫ってきたピコアーガイルを３／４馬身差退け、先頭でゴール板を駆け抜けた。

古川騎手は、同馬にとって２戦目となる２５年９月の未勝利から手綱をとった。コンビ４戦目で勝ち上がると、１勝クラスを２戦でパス。前走の重賞・葵Ｓこそ１２着に敗れたが、これまで７戦で築き上げた”絆の力”を、貴重な白星につなげた。

好リードが光った古川騎手のメイン初勝利には、ＳＮＳ上では「矢作さん泣いとるやろ」「サンビスタの仔で古馬相手に逃げ切りはかなり価値ある勝ち方だね。古川奈穂騎手のメイン初勝利も含めて、物語性のある一戦だと思う」「メインで勝利した古川奈穂騎手を間近で拝見したのですが とてもお綺麗でした」「ありがとう古川奈穂。よく逃げた」「６年頑張ってきた甲斐があったね」「メインレース初勝利おめでとうございます」「お目目大きくて優しくて丁寧で、奈穂ちゃん推します」「女性騎手もレベル上がってるね」などのコメントが寄せられている。