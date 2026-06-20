サッカーW杯ペンギンが占うチュニジア戦 勝敗は！？
FIFAワールドカップ2026のチュニジア戦まであと1日。
メキシコの水族館の人気者が日本の勝敗の行方を占いました。
メキシコ・モンテレイの水族館で大人気のジェンツーペンギンたちが占うのは、20日に行われる日本対チュニジア戦の勝敗の行方です。
日の丸とチュニジアの国旗の前にはそれぞれ、大好物のシシャモが置かれ、ペンギンがどちらを食べるかで勝敗が決まります。
予想するのは3歳のオス、ダニー。
フジテレビ国際取材部・弓削記者：
意気込みはいかがですか？これから予想してもらいますが…。
つつかれる弓削記者。
がんばりますと言っているのでしょうか。
そして、ダニーは迷った挙げ句…
フジテレビ国際取材部・弓削記者：
…チュニジア！行ってしまった！チュニジア勝利を予想しました。
一方、25日のスウェーデン戦を予想したカミーロ（3歳オス）。
スウェーデンの旗の前のシシャモ4本を一気に平らげ、スウェーデン勝利かと思いきや、その後、日の丸の前のシシャモ4本も食べ、判定はドロー。
水族館の獣医師、ジョセフ・エスパルサさんによりますと、ペンギンは好奇心があり、遊ぶのが大好きだということです。
しかし、一部は絶滅の危機に直面しているということで、小さな命を守ってあげることでみんなが「自然の守護者」になれると強調しています。