サッカーW杯ペンギンが占うチュニジア戦　勝敗は！？

FIFAワールドカップ2026のチュニジア戦まであと1日。

メキシコの水族館の人気者が日本の勝敗の行方を占いました。

メキシコ・モンテレイの水族館で大人気のジェンツーペンギンたちが占うのは、20日に行われる日本対チュニジア戦の勝敗の行方です。

日の丸とチュニジアの国旗の前にはそれぞれ、大好物のシシャモが置かれ、ペンギンがどちらを食べるかで勝敗が決まります。

予想するのは3歳のオス、ダニー。

フジテレビ国際取材部・弓削記者：

意気込みはいかがですか？これから予想してもらいますが…。

つつかれる弓削記者。

がんばりますと言っているのでしょうか。

そして、ダニーは迷った挙げ句…

フジテレビ国際取材部・弓削記者：

…チュニジア！行ってしまった！チュニジア勝利を予想しました。

一方、25日のスウェーデン戦を予想したカミーロ（3歳オス）。

スウェーデンの旗の前のシシャモ4本を一気に平らげ、スウェーデン勝利かと思いきや、その後、日の丸の前のシシャモ4本も食べ、判定はドロー。

水族館の獣医師、ジョセフ・エスパルサさんによりますと、ペンギンは好奇心があり、遊ぶのが大好きだということです。

しかし、一部は絶滅の危機に直面しているということで、小さな命を守ってあげることでみんなが「自然の守護者」になれると強調しています。