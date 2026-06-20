　20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の686ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

912.63ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
863.55ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
814.48ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
782.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
765.87ポイント　　75日移動平均
765.40ポイント　　25日移動平均
762.50ポイント　　一目均衡表・基準線
753.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
737.42ポイント　　200日移動平均
716.32ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
713.00ポイント　　一目均衡表・転換線
705.80ポイント　　5日移動平均
695.08ポイント　　19日東証グロース市場250指数現物終値
686.00ポイント　　20日夜間取引終値
667.25ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
618.17ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース