グロース先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の686ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
912.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
863.55ポイント ボリンジャーバンド2σ
814.48ポイント ボリンジャーバンド1σ
782.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
765.87ポイント 75日移動平均
765.40ポイント 25日移動平均
762.50ポイント 一目均衡表・基準線
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
737.42ポイント 200日移動平均
716.32ポイント ボリンジャーバンド-1σ
713.00ポイント 一目均衡表・転換線
705.80ポイント 5日移動平均
695.08ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値
686.00ポイント 20日夜間取引終値
667.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
618.17ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
912.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
863.55ポイント ボリンジャーバンド2σ
814.48ポイント ボリンジャーバンド1σ
782.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
765.87ポイント 75日移動平均
765.40ポイント 25日移動平均
762.50ポイント 一目均衡表・基準線
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
737.42ポイント 200日移動平均
716.32ポイント ボリンジャーバンド-1σ
713.00ポイント 一目均衡表・転換線
705.80ポイント 5日移動平均
695.08ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値
686.00ポイント 20日夜間取引終値
667.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
618.17ポイント ボリンジャーバンド3σ
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