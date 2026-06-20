20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の686ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



912.63ポイント ボリンジャーバンド3σ

863.55ポイント ボリンジャーバンド2σ

814.48ポイント ボリンジャーバンド1σ

782.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

765.87ポイント 75日移動平均

765.40ポイント 25日移動平均

762.50ポイント 一目均衡表・基準線

753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

737.42ポイント 200日移動平均

716.32ポイント ボリンジャーバンド-1σ

713.00ポイント 一目均衡表・転換線

705.80ポイント 5日移動平均

695.08ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値

686.00ポイント 20日夜間取引終値

667.25ポイント ボリンジャーバンド2σ

618.17ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース