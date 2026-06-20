ミニスカから美脚がスラリ…KARA・ニコル、夏先取りの肌見せスタイルに反響「神ビジュアル」

KARAのニコルが、変わらぬ美貌でファンを魅了した。

ニコルは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ニコル、ミニスカから美脚スラリ

公開された写真には、肩見せが印象的なブラックのワンショルダートップスにデニムミニスカートを合わせたニコルの姿が収められている。夏を先取りしたファッションでスラリと伸びる美脚と、全盛期を思わせる変わらぬ美貌を披露し、視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「どんどん綺麗になっていく」「かっこいい」「スタイル抜群」「神ビジュアル」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ニコルInstagram）

なお、ニコルが所属するKARAは、7月4日と5日に日本ファンミーティング「2026 KARA JAPAN FANMEETING：Hello, KAMILIA！」を開催予定だったが、6月1日に全公演延期を発表した。

◇ニコル プロフィール

1991年10月7日生まれ。ロサンゼルス出身の韓国系アメリカ人。2007年にKARAの1期メンバーとしてデビュー。2010年8月にリリースした日本デビューシングル『ミスター』の特徴的なダンスが話題となりブレイク。当時、フレッシュな印象を与える黒髪のショートヘアと、愛くるしい笑顔で多くのファンを虜にした。