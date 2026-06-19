ロングコートダディ堂前透、初エッセイ『にっきにき日記』刊行　堂前の両親からのコメントも到着

お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透による初エッセイ『にっきにき日記』が、6月19日にKADOKAWAより刊行される。

【写真】『にっきにき日記』より、身体を鍛えるためにジムに行った日

本書は、キングオブコント2025王者である堂前が、noteやトークアプリ755で発信していた「日記」を書籍化したエッセイ。書籍化にあたり、2026年の新たな書き下ろし日記や、本人直筆のイラストも収録する。

身体を鍛えるためにジムに行った日、ダンス教室の無料体験に行った日、ドライブ日和だったので運転してくれる人を探しに出かけた日など、堂前の日々の出来事が綴られた一冊となっている。

あわせて、本書を読んだ堂前の両親からのコメントも到着。父・堂前一訓は「途中でオモロいのもあったけど、盛り上がる前に終わってた」、母・堂前こずえは「こんな本読んで、元気になる人おるんかなぁ」とコメントしている。

また、本書の発売を記念して公式Xアカウント（@nikkiniki_nikki）も開設された。書籍情報や発売記念イベントの様子などの最新情報が随時発信される。加えてAmazon.co.jp限定特典として、堂前の描き下ろしイラストが載った特製しおり（1枚）付きの限定版が数量限定で販売される。

堂前透は1990年1月16日生まれ、福井県出身のお笑い芸人。お笑いコンビ「ロングコートダディ」として活動し、キングオブコント2025で優勝した。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）