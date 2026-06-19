『DREAM STAGE』発NAZE、初の日本ショーケース開催 中村倫也らからサプライズメッセージ「ばかでかい夢を見せて」
TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演し、注目を集めている7人組グローバルボーイズグループ・NAZE（ネイズ／カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク）が19日、都内で1stミニアルバム『NAZE』発売記念ショーケース『NAZE Debut Showcase ‘THIS IS NAZE’』を開催。『DREAM STAGE』で主演を務めた中村からボイスメッセージが送られた。
【ライブ写真】ソロカットも！日本初のショーケースを開催したNAZE
イベントでは、メンバーにサプライズでドラマ『DREAM STAGE』で共演した中村倫也、池田エライザ、岩瀬洋志からメッセージが到着。ライバル役だった岩瀬は「皆さんの活躍が見られて本当にうれしいです。僕も頑張りますので、NAZEも頑張ってね！」とエール、マネージャー役だった池田は「みんなの活躍、いっつも見てます！大人になっていてすごくびっくりしました。無理してないかな？ごはん食べてるかな？といつも心配だけど、NAZEならきっと大丈夫だね！これからも応援しています」と気遣った。
また、プロデューサー役の中村は「NAZE諸君、デビューおめでとう！ドラマでは『夢じゃ飯が食えない』というせりふを言いました。我々パフォーマンスする人間はみな夢追い人だと思います。夢を見させる人であるべきだと思います。一歩一歩、歩き出したNAZEの皆さん、これからも我々ファンにばかでかい夢を見せてください」と鼓舞。メンバーは「ばかでかい夢を見せます！」と口々に宣言。日本人メンバーのユウヤは「成長して単独ライブも絶対します！約束です！」と誓った。
イベントには、1日マネージャーとしてちいたん★も登場。緊張するメンバーを和ませた。NAZEは「Seoul」「People Talk」「Wanderlust」「Pretty Pink Socks」「Awesome」の5曲を披露した。
NAZEは、多くのオーディション番組で数々のK-POPグループを手掛けてきた、韓国最大級の総合エンターテイメント企業・CJ ENMの日本法人であるCJ ENM Japanと、アーティストマネジメントにおいて数々の実績を持つ韓国の芸能事務所・C9エンターテインメントが、3年の準備期間をかけてアジア各国からメンバーを選抜し結成した7人組グローバルボーイズグループ。韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤの7人で構成されており、それぞれ異なるバックグラウンドと個性を持つメンバーが集結している。
正式なアーティストとしてのデビューを前に、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に物語のカギを握る役柄として出演。実際のデビューを控えたチームの歩みと重なる、“夢と成長”のストーリーを描いて視聴者を魅了し、話題に。6月に世界デビューを果たした。
イベントでは、メンバーにサプライズでドラマ『DREAM STAGE』で共演した中村倫也、池田エライザ、岩瀬洋志からメッセージが到着。ライバル役だった岩瀬は「皆さんの活躍が見られて本当にうれしいです。僕も頑張りますので、NAZEも頑張ってね！」とエール、マネージャー役だった池田は「みんなの活躍、いっつも見てます！大人になっていてすごくびっくりしました。無理してないかな？ごはん食べてるかな？といつも心配だけど、NAZEならきっと大丈夫だね！これからも応援しています」と気遣った。
また、プロデューサー役の中村は「NAZE諸君、デビューおめでとう！ドラマでは『夢じゃ飯が食えない』というせりふを言いました。我々パフォーマンスする人間はみな夢追い人だと思います。夢を見させる人であるべきだと思います。一歩一歩、歩き出したNAZEの皆さん、これからも我々ファンにばかでかい夢を見せてください」と鼓舞。メンバーは「ばかでかい夢を見せます！」と口々に宣言。日本人メンバーのユウヤは「成長して単独ライブも絶対します！約束です！」と誓った。
イベントには、1日マネージャーとしてちいたん★も登場。緊張するメンバーを和ませた。NAZEは「Seoul」「People Talk」「Wanderlust」「Pretty Pink Socks」「Awesome」の5曲を披露した。
NAZEは、多くのオーディション番組で数々のK-POPグループを手掛けてきた、韓国最大級の総合エンターテイメント企業・CJ ENMの日本法人であるCJ ENM Japanと、アーティストマネジメントにおいて数々の実績を持つ韓国の芸能事務所・C9エンターテインメントが、3年の準備期間をかけてアジア各国からメンバーを選抜し結成した7人組グローバルボーイズグループ。韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤの7人で構成されており、それぞれ異なるバックグラウンドと個性を持つメンバーが集結している。
正式なアーティストとしてのデビューを前に、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に物語のカギを握る役柄として出演。実際のデビューを控えたチームの歩みと重なる、“夢と成長”のストーリーを描いて視聴者を魅了し、話題に。6月に世界デビューを果たした。