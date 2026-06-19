SixTONESジェシー・田中樹・松村北斗の誕生日サプライズ動画にツッコミ殺到「衣装が気になる」「どういう状況？」
【モデルプレス＝2026/06/19】SixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系／毎週日曜21時〜） の公式X（旧Twitter）が、18日に更新された。収録後にジェシー・田中樹・松村北斗の誕生日を祝うサプライズの様子が投稿され、その動画が話題となっている。
【写真】「どういう状況？」SixTONESメンバーに注目が集まった服装
投稿では、「実は...先日の収録後に3人の誕生日をお祝いしました 」とつづられ誕生日サプライズの動画を公開。6月に誕生日を迎えるSixTONESメンバーのジェシー、田中、松村を他のメンバーや番組観覧後のファンが祝う様子がうかがえる。
動画に映るSixTONESメンバーはスパンコールが付いたギラギラのトップスに、フリルが付いたパンツの衣装を着用している。その中でも特に、森本慎太郎は葉っぱのような被り物を付け、南国風の白いスカートのような衣装を着用している。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「どういう状況？」SixTONESメンバーに注目が集まった服装
◆『Golden SixTONES』収録後のメンバー誕生日サプライズ動画を投稿
投稿では、「実は...先日の収録後に3人の誕生日をお祝いしました 」とつづられ誕生日サプライズの動画を公開。6月に誕生日を迎えるSixTONESメンバーのジェシー、田中、松村を他のメンバーや番組観覧後のファンが祝う様子がうかがえる。
◆SixTONESの誕生日サプライズ動画に反響
この投稿にファンからは「誕生日おめでとう！」「スタッフに愛されているなー！」「多幸感がすごい」と祝福の声が集まった一方で「それより衣装が気になる」「どういう状況？」「なんでその格好なの」と服装に注目するコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
???— Golden SixTONES 【公式】 (@GoldenSixTONES) June 18, 2026
ジェシー・樹・北斗
お誕生日おめでとう
???
実は...
先日の収録後に3人の誕生日をお祝いしました?
SixTONESとしても3人それぞれにとっても
素晴らしい1年になりますように?#GoldenSixTONES は
毎週日曜よる9時放送中です?#GOスト pic.twitter.com/9j5oh9oalH
【Not Sponsored 記事】