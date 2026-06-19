Aladdin Poca（WK08K）

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　「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、プロジェクター（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Nebula Capsule 3（D2425N11）（Anker）

2位　Aladdin Poca（WK08K）（Aladdin X）

3位　ビジネスプロジェクター（EB-W55）（エプソン）

4位　Nebula Capsule Air（D41125_1）（Anker）

5位　ビジネスプロジェクター（EB-E12）（エプソン）

6位　Aladdin Poca Laser（WK03K）（Aladdin X）

7位　Nova（CHENGDU XGIMI TECHNOLOGY）

8位　REGZA LASER PROJECTOR（RLC-V7R MAX）（TVS REGZA）

9位　チューナー内蔵スマートプロジェクター（OP-3001G）（オリオン 福井県)

10位　N2 mini ＆ Screen Bundle（N2MINIACS801）（Hangzhou Dangbei Network Technology）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。