[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1303銘柄・下落1249銘柄（東証終値比）
6月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2656銘柄。東証終値比で上昇は1303銘柄、下落は1249銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが116銘柄、値下がりは100銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <149A> シンカ 859 +159（ +22.7%）
2位 <4667> アイサンテク 2239.9 +375.9（ +20.2%）
3位 <4840> トライアイズ 690 +59（ +9.4%）
4位 <6327> 北川精機 5650 +460（ +8.9%）
5位 <7383> ネットプロ 360 +22（ +6.5%）
6位 <3753> フライト 163.8 +9.8（ +6.4%）
7位 <282A> ＧＸ半導１０ 3479 +190（ +5.8%）
8位 <5255> モンラボ 84 +4（ +5.0%）
9位 <8107> キムラタン 35.7 +1.7（ +5.0%）
10位 <5216> 倉元 132 +5（ +3.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6668> ＡＤプラズマ 2847.1 -917.9（ -24.4%）
2位 <219A> ハートシード 1425 -229（ -13.8%）
3位 <2334> イオレ 572 -47（ -7.6%）
4位 <4933> Ｉｎｅ 1231.1 -73.9（ -5.7%）
5位 <3667> ｅｎｉｓｈ 27 -1（ -3.6%）
6位 <4564> ＯＴＳ 20.3 -0.7（ -3.3%）
7位 <4449> ギフティ 1013.9 -33.1（ -3.2%）
8位 <7649> スギＨＤ 3042 -95.0（ -3.0%）
9位 <2327> ＮＳＳＯＬ 3098.2 -95.8（ -3.0%）
10位 <2673> 夢みつけ隊 100 -3（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9007> 小田急 1634.5 +17.0（ +1.1%）
2位 <5802> 住友電 13600 +115（ +0.9%）
3位 <6146> ディスコ 85619 +719（ +0.8%）
4位 <4061> デンカ 4475 +36（ +0.8%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4285 +31（ +0.7%）
6位 <4704> トレンド 5646.1 +40.1（ +0.7%）
7位 <8354> ふくおかＦＧ 7019.1 +45.1（ +0.6%）
8位 <6301> コマツ 6532.9 +40.9（ +0.6%）
9位 <8331> 千葉銀 2506.5 +15.5（ +0.6%）
10位 <7951> ヤマハ 1121.9 +6.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9008> 京王 729.7 -18.2（ -2.4%）
2位 <4151> 協和キリン 2489.4 -48.1（ -1.9%）
3位 <1808> 長谷工 2682.9 -47.1（ -1.7%）
4位 <3697> ＳＨＩＦＴ 621.7 -10.0（ -1.6%）
5位 <285A> キオクシア 107000 -1600（ -1.5%）
6位 <7453> 良品計画 3452.1 -43.9（ -1.3%）
7位 <8804> 東建物 3314.9 -41.1（ -1.2%）
8位 <9020> ＪＲ東日本 3373.3 -41.7（ -1.2%）
9位 <4519> 中外薬 7457.9 -92.1（ -1.2%）
10位 <5019> 出光興産 1248.1 -11.4（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <149A> シンカ 859 +159（ +22.7%）
2位 <4667> アイサンテク 2239.9 +375.9（ +20.2%）
3位 <4840> トライアイズ 690 +59（ +9.4%）
4位 <6327> 北川精機 5650 +460（ +8.9%）
5位 <7383> ネットプロ 360 +22（ +6.5%）
6位 <3753> フライト 163.8 +9.8（ +6.4%）
7位 <282A> ＧＸ半導１０ 3479 +190（ +5.8%）
8位 <5255> モンラボ 84 +4（ +5.0%）
9位 <8107> キムラタン 35.7 +1.7（ +5.0%）
10位 <5216> 倉元 132 +5（ +3.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6668> ＡＤプラズマ 2847.1 -917.9（ -24.4%）
2位 <219A> ハートシード 1425 -229（ -13.8%）
3位 <2334> イオレ 572 -47（ -7.6%）
4位 <4933> Ｉｎｅ 1231.1 -73.9（ -5.7%）
5位 <3667> ｅｎｉｓｈ 27 -1（ -3.6%）
6位 <4564> ＯＴＳ 20.3 -0.7（ -3.3%）
7位 <4449> ギフティ 1013.9 -33.1（ -3.2%）
8位 <7649> スギＨＤ 3042 -95.0（ -3.0%）
9位 <2327> ＮＳＳＯＬ 3098.2 -95.8（ -3.0%）
10位 <2673> 夢みつけ隊 100 -3（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9007> 小田急 1634.5 +17.0（ +1.1%）
2位 <5802> 住友電 13600 +115（ +0.9%）
3位 <6146> ディスコ 85619 +719（ +0.8%）
4位 <4061> デンカ 4475 +36（ +0.8%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4285 +31（ +0.7%）
6位 <4704> トレンド 5646.1 +40.1（ +0.7%）
7位 <8354> ふくおかＦＧ 7019.1 +45.1（ +0.6%）
8位 <6301> コマツ 6532.9 +40.9（ +0.6%）
9位 <8331> 千葉銀 2506.5 +15.5（ +0.6%）
10位 <7951> ヤマハ 1121.9 +6.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9008> 京王 729.7 -18.2（ -2.4%）
2位 <4151> 協和キリン 2489.4 -48.1（ -1.9%）
3位 <1808> 長谷工 2682.9 -47.1（ -1.7%）
4位 <3697> ＳＨＩＦＴ 621.7 -10.0（ -1.6%）
5位 <285A> キオクシア 107000 -1600（ -1.5%）
6位 <7453> 良品計画 3452.1 -43.9（ -1.3%）
7位 <8804> 東建物 3314.9 -41.1（ -1.2%）
8位 <9020> ＪＲ東日本 3373.3 -41.7（ -1.2%）
9位 <4519> 中外薬 7457.9 -92.1（ -1.2%）
10位 <5019> 出光興産 1248.1 -11.4（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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