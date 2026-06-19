　6月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2656銘柄。東証終値比で上昇は1303銘柄、下落は1249銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが116銘柄、値下がりは100銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <149A>　シンカ　　　　　　　859　　+159（ +22.7%）
2位 <4667>　アイサンテク　　 2239.9　+375.9（ +20.2%）
3位 <4840>　トライアイズ　　　　690　　 +59（　+9.4%）
4位 <6327>　北川精機　　　　　 5650　　+460（　+8.9%）
5位 <7383>　ネットプロ　　　　　360　　 +22（　+6.5%）
6位 <3753>　フライト　　　　　163.8　　+9.8（　+6.4%）
7位 <282A>　ＧＸ半導１０　　　 3479　　+190（　+5.8%）
8位 <5255>　モンラボ　　　　　　 84　　　+4（　+5.0%）
9位 <8107>　キムラタン　　　　 35.7　　+1.7（　+5.0%）
10位 <5216>　倉元　　　　　　　　132　　　+5（　+3.9%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6668>　ＡＤプラズマ　　 2847.1　-917.9（ -24.4%）
2位 <219A>　ハートシード　　　 1425　　-229（ -13.8%）
3位 <2334>　イオレ　　　　　　　572　　 -47（　-7.6%）
4位 <4933>　Ｉｎｅ　　　　　 1231.1　 -73.9（　-5.7%）
5位 <3667>　ｅｎｉｓｈ　　　　　 27　　　-1（　-3.6%）
6位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 20.3　　-0.7（　-3.3%）
7位 <4449>　ギフティ　　　　 1013.9　 -33.1（　-3.2%）
8位 <7649>　スギＨＤ　　　　　 3042　 -95.0（　-3.0%）
9位 <2327>　ＮＳＳＯＬ　　　 3098.2　 -95.8（　-3.0%）
10位 <2673>　夢みつけ隊　　　　　100　　　-3（　-2.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9007>　小田急　　　　　 1634.5　 +17.0（　+1.1%）
2位 <5802>　住友電　　　　　　13600　　+115（　+0.9%）
3位 <6146>　ディスコ　　　　　85619　　+719（　+0.8%）
4位 <4061>　デンカ　　　　　　 4475　　 +36（　+0.8%）
5位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 4285　　 +31（　+0.7%）
6位 <4704>　トレンド　　　　 5646.1　 +40.1（　+0.7%）
7位 <8354>　ふくおかＦＧ　　 7019.1　 +45.1（　+0.6%）
8位 <6301>　コマツ　　　　　 6532.9　 +40.9（　+0.6%）
9位 <8331>　千葉銀　　　　　 2506.5　 +15.5（　+0.6%）
10位 <7951>　ヤマハ　　　　　 1121.9　　+6.9（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9008>　京王　　　　　　　729.7　 -18.2（　-2.4%）
2位 <4151>　協和キリン　　　 2489.4　 -48.1（　-1.9%）
3位 <1808>　長谷工　　　　　 2682.9　 -47.1（　-1.7%）
4位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　621.7　 -10.0（　-1.6%）
5位 <285A>　キオクシア　　　 107000　 -1600（　-1.5%）
6位 <7453>　良品計画　　　　 3452.1　 -43.9（　-1.3%）
7位 <8804>　東建物　　　　　 3314.9　 -41.1（　-1.2%）
8位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 3373.3　 -41.7（　-1.2%）
9位 <4519>　中外薬　　　　　 7457.9　 -92.1（　-1.2%）
10位 <5019>　出光興産　　　　 1248.1　 -11.4（　-0.9%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース