身近なカップ焼そばに、異物混入の可能性です。

日清食品は6月19日、同社が販売するカップ焼そば「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」のうち約28万食を自主回収すると発表しました。一部商品に合成樹脂片の混入が判明したためです。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

対象商品は、同社の協力工場である東日本明星株式会社 埼玉工場（埼玉県比企郡嵐山町）で製造された、賞味期限が2026年9月10日のものです。

製造所固有記号は「R」、JANコードは「4902105255797」。賞味期限は容器の側面に記載されています。

合成樹脂片混入の報告を受け、日清食品が調査したところ、2026年3月10日に同工場で商品へ粉末ソースを投入する設備の一部に不具合が発生していたことが判明しました。

不具合のあった設備は当日中に修理されていましたが、不具合発生中に製造された商品にも混入した可能性があるとして、回収を決定しました。

対象商品の出荷数量は28万7376食で、出荷エリアは全国です。

該当商品を保有している場合は、食べずに専用の問い合わせ窓口へ連絡するよう呼びかけています。回収日時を調整したうえで運送会社のドライバーが商品を回収し、後日、商品代金相当のQUOカードを送付するとしています。

＜参考・引用＞

日清食品公式サイト：「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」の回収に関するお詫びとお知らせ（6月19日発表）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061907.html