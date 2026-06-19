新型N-BOX CUSTOMはデザイン変更で表情一新！

ホンダN-BOXカスタムターボ｜Honda N-BOX Custom Turbo

2023年10月に発売された3代目N-BOXは、上質なデザインや広い室内空間に加え、開放感のある視界が生み出す運転のしやすさなどにより、幅広い層から好評を得ている。

また、先進の安全運転支援システム「ホンダ センシング」を全タイプに標準装備し、JNCAP（自動車アセスメント「Japan New Car Assessment Program」の略称）の総合評価「自動車安全性能 2023」において最高評価となる「ファイブスター賞」を獲得。

さらに、力強い走りと優れた燃費性能を両立したパワートレイン、高い操縦安定性や上質な走りが評価され、2025年度新車販売台数第1位、軽四輪車新車販売台数11年連続の首位を獲得し、今年4月には N-BOXシリーズ累計販売台数が300万台を突破した。

今回のマイナーチェンジでは、N-BOX CUSTOMのデザイン変更に加え、N-BOX JOYには内外装をブラックで引き締めた特別仕様車「ブラックスタイル」を設定する。各モデルの主な特色は以下のとおり。

ホンダN-BOXカスタムターボ｜Honda N-BOX Custom Turbo

N-BOX CUSTOM

エクステリアには、力強さを感じるグリルとロー&ワイドで迫力のあるフロントバンパーに加え、常時点灯するフロントアクセサリーLEDやスクエア形状のフォグライトを採用。ユーザーが所有する誇りを感じられるフロントデザインに変更された。

さらに「N-BOX CUSTOM コーディネートスタイル」は、フロントグリルやサイドシルガーニッシュ、テールゲートガーニッシュを重厚感のある輝きを放つダーククロームメッキ加飾とし、より上質で存在感あるスタイルとなった。

インテリアにはメッキ・ピアノブラック加飾やLEDルームランプを追加し、インテリアイルミネーションをナイトブルーへ変更することで、クールさと上質さを兼ね備えた空間としている。

ホンダN-BOXジョイターボ特別仕様車ブラックスタイル｜Honda N-BOX Joy Turbo Black Style

N-BOX JOY

HONDAのレターロゴが際立つ専用フロントグリルが特徴の「アクティブフェイスパッケージ」を一部タイプ（※）に標準設定とするとともに、多くの要望に応えてフォグライトを標準装備した。

また、特別仕様車「ブラックスタイル」は、ヘッドライトガーニッシュやエンブレムなどにブラック加飾を施すことで引き締まったルックスを表現。インテリアにはピアノブラック加飾を追加し、シートや荷室表皮などにブラックのチェック柄を採用することで、洗練された個性を際立たせた。

※N-BOX JOY ターボ、N-BOX JOY 特別仕様車ブラックスタイル全タイプ

ホンダN-BOXファッションスタイル｜Honda N-BOX Fashion Style

N-BOX

N-BOXファッションスタイル専用の2トーンのルーフ色をホワイトに変更。加えてロアグリルとリヤライセンスガーニッシュにメッキ加飾を施すことで上品さを表現し、日常に馴染むオシャレさを演出した。

装備（全モデル共通）

センターUSBチャージャーや運転席・助手席シートバックアッパーポケットなど、快適性・利便性の高い装備を拡充。加えて9インチナビ・ETC2.0を一部タイプ※7 に標準装備した。

※N-BOX CUSTOM ターボ、N-BOX CUSTOMコーディネートスタイル全タイプ、N-BOX JOYターボ、N-BOX JOY特別仕様車 ブラックスタイル全タイプ、N-BOX CUSTOMスロープ

INFORMATION

ホンダ公式サイト「N-BOX先行情報」

https://www.honda.co.jp/Nbox/new/