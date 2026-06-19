夏祭りシーズンを前に、屋台の定番グルメをカップ焼そばで再現した人気商品が再登場します。

明星食品は、「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」を6月22日に全国発売すると発表しました。

本商品は2022年、2024年にも発売されており、いずれも好評だったことから今回の再発売が決定。品質やパッケージデザインはそのままに、再び店頭に並びます。

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「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」を監修したのは、ホットランドホールディングスが運営するたこ焼チェーン「築地銀だこ」。

「築地銀だこ」の看板商品「ぜったいうまい‼たこ焼」をイメージし、“まるでたこ焼”のような味わいを表現しているのが特徴です。

麺はしなやかでもっちりとした食感。ソースはたこの旨みと、香ばしいたこ焼生地を思わせる香りを加えた甘濃い仕立てです。ふりかけには醤油入りあげ玉、たこ焼味パウダー、削り節、紅生姜、あおさを使用。具材にはキャベツが入っています。

過去の販売時には、実際の「築地銀だこ」のたこ焼をトッピングして楽しむユーザーの姿も見られたとのこと。メーカーは、本商品を楽しむとともに、店舗のたこ焼もあわせて楽しんでほしいとしています。

内容量は112グラム（めん90グラム）。希望小売価格は税別252円です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061906.html