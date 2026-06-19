佐野晶哉、あすの『土スタ』ゲスト出演 『風、薫る』“シマケン”の魅力と素顔を徹底解剖
あす6月20日13時55分から放送のトーク番組『土スタ』（NHK総合）に、連続テレビ小説『風、薫る』で“シマケン”こと島田健次郎を演じる佐野晶哉がゲスト出演する。
【写真】『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉、再登場“虎太郎”小林虎之介とバチバチ ネット興奮「ラヴバトル開幕」「王道パターン」
連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）は、文明開化が進む明治時代を舞台に、型破りな2人のナースの活躍を描く物語。佐野が演じる島田健次郎は、主人公・一ノ瀬りん（見上愛）の良き理解者として視聴者の支持を集めている。
番組では、「連続テレビ小説『風、薫る』シマケンはえぇ男！SP」と題し、語学に堪能で、りんの背中を押し続けてきたシマケンの魅力を徹底解剖。見上愛や林裕太ら共演者の証言を交えながら、名シーンとともに“シマケンのえぇ男っぷり”を振り返るほか、「シマケンとは何者なのか？」に迫る。
また、共演者が語る佐野の素顔にも注目。撮影直前に追加されたフランス語のセリフにまつわるエピソードや、芝居について熱く語り合った撮影秘話などが明かされる。
さらに、夜ドラ『あなたのブツが、ここに』で佐野が演じた人気キャラクター“ミネケン”も特集。当時話題を呼んだバク転エピソードなど、懐かしの名場面とともに振り返る。
そのほか、劇団四季『ライオンキング』への出演経験や吹奏楽部時代、声楽や作曲活動など、アイドル、俳優、音楽家として多彩な才能を発揮する佐野の原点にも迫る内容となっている。優しく不器用ながら夢を追い続ける“シマケン”と、その魅力を体現する佐野晶哉の素顔が詰まった55分となりそうだ。
『土スタ』「連続テレビ小説『風、薫る』シマケンはえぇ男！SP」は、NHK総合にて6月20日13時55分放送。
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連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）は、文明開化が進む明治時代を舞台に、型破りな2人のナースの活躍を描く物語。佐野が演じる島田健次郎は、主人公・一ノ瀬りん（見上愛）の良き理解者として視聴者の支持を集めている。
また、共演者が語る佐野の素顔にも注目。撮影直前に追加されたフランス語のセリフにまつわるエピソードや、芝居について熱く語り合った撮影秘話などが明かされる。
さらに、夜ドラ『あなたのブツが、ここに』で佐野が演じた人気キャラクター“ミネケン”も特集。当時話題を呼んだバク転エピソードなど、懐かしの名場面とともに振り返る。
そのほか、劇団四季『ライオンキング』への出演経験や吹奏楽部時代、声楽や作曲活動など、アイドル、俳優、音楽家として多彩な才能を発揮する佐野の原点にも迫る内容となっている。優しく不器用ながら夢を追い続ける“シマケン”と、その魅力を体現する佐野晶哉の素顔が詰まった55分となりそうだ。
『土スタ』「連続テレビ小説『風、薫る』シマケンはえぇ男！SP」は、NHK総合にて6月20日13時55分放送。