サッカー女子日本代表の前監督、ニルス・ニールセン氏が、女子イタリア1部のコモ・ウィメンズのテクニカルディレクター（TD）に就任したことを、クラブが発表した。



デンマーク出身のニールセン監督は、これまでコペンハーゲンやブレンビーの育成年代で指導し、女子デンマーク代表や女子スイス代表などの監督を歴任。2024年12月に女子日本代表（なでしこジャパン）の監督に就任し、同代表史上初の外国人指揮官となった。翌年2月にはパリ五輪で金メダルを獲得し、当時17試合無敗を続けていたエマ・ヘイズ監督率いるアメリカ女子代表を2−1で撃破。さらに今年3月に行われたAFC女子アジアカップでは、なでしこジャパンを2大会ぶりの優勝へ導いた。しかし優勝してから間もない同月29日、日本サッカー協会（JFA）はニールセン氏の退任を発表。ナショナルチームダイレクターである佐々木則夫氏によれば指導に対して緩さがあったとして、このタイミングを持って退任を発表した





そんな中、女子セリエAのコモ・ウィメンズは18日、ニルス・ニールセン氏がテクニカルディレクター（TD）に就任すると発表した。クラブは「3カ国で代表監督を務めた経験を持つニールセン氏は、国際サッカー、長期的な選手育成、そしてハイパフォーマンス環境の構築に尽力してきた実績を携えて、コモ1907ウィメンに加わる」と説明。さらに「デンマーク、スイス、日本の女子代表チームを率いたほか、マンチェスター・シティ・ウィメンではフットボールディレクターとして、トップチームとアカデミーの選手獲得や育成に携わった」とし、TD就任の理由を明かした。ニールセン新TDは、クラブの公式サイトを通じて次のようにコメントしている。「ここに来られて光栄です。ここは私にとって特別な思い出深い街です。クラブはまだ若いですが、プロジェクトは順調に進んでおり、皆がとても興奮しています。この環境には多くのポジティブな要素を感じています。このチームは大きな成功、歴史的なセリエA昇格を経験しており、それが大きなエネルギーを生み出しています。私たちはそれを土台にさらに発展させていかなければなりません。ここにいられることは非常に刺激的です。これは素晴らしいプロジェクトであり、私たちは定められた道を着実に進んでいけるよう、全力を尽くします。努力と献身なくして何も得られません。私たちはできる限りのことをします」