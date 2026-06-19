■FIFAワールドカップ2026 グループA メキシコ 1 − 0 韓国（日本時間19日、エスタディオ・グアダラハラ／メキシコ）

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韓国（FIFAランク22位）が日本時間19日、メキシコ（同13位）と対戦し、0ー1で敗れた。勝ち点3のままグループA2位で決勝トーナメント進出は最終節までもつれ込む結果となった。

前半、互いになかなかネットを揺らすことができず試合が進んだ。前半20分にメキシコMFロベルト・アルバラード（27）のクロスに反応したFWフリアン・キニョネス（29）が頭で合わせたが、韓国GKキム・スンギュ（35）が弾いた。キム・スンギュはFC東京で活躍する守護神。初戦のチェコ戦でも、至近距離からのシュートを弾くなど好セーブを見せ、韓国に勝ち点3をもたらした立役者が、第2戦でもさっそく好セーブを見せた。前半は0−0で互いにネットを揺らせず前半終了。

しかし後半、キム・スンギュにミスが出た。ペナルティーエリア中央からのシュートを上空でキム・スンギュがキャッチしたが味方と接触し、ボールを取りこぼすミス。これにうまく反応したメキシコのMFルイス・ロモ（31）が冷静に枠内に収め先制点を決めた。その後、メキシコに枠内シュートを打たれるもセーブしたキム・スンギュだが、痛恨のミスが響き、先制点を守り切ったメキシコが勝利。今大会1番乗りで決勝トーナメント進出を決めた。

韓国はアジア勢最初の32強入りを逃した。