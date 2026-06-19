メキシコが1-0で勝利、決勝T進出

サッカーの北中米ワールドカップは18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が主催国の一つメキシコと対戦。0-1で敗れた。地元メキシコのファンが大勢を占める会場ではブーイングが鳴り響き、韓国にとっては完全アウェイの環境。韓国メディアは審判の判定と合わせて報じた。

グループ初戦で白星スタートを切った両チーム。会場は地元メキシコの緑カラーが目立つ中、キックオフとなった。メキシコがボールを保持し、パスを回すと客席から「オーレ」の声が響く熱狂ムードに。一方で、韓国がチャンスを迎えると大ブーイングが響いた。

前半を終わった時点で、韓国メディア「フィナンシャルニュース」は完全アウェイの環境にも崩れない選手を称えた。「韓国は賢明だった。メキシコのファンは韓国選手がボールを持つたびに、耳をつんざくようなブーイングを浴びせたが揺るがなかった」と報じた。

また「何よりも太極戦士たちを苦しめたのは、ウルグアイ出身のグスタボ・テヘラ主審の腑に落ちない『ホームコール』だった」と審判のジャッジには批判的。「前半20分、明らかにメキシコのディフェンダーに当たって出たボールの所有権をメキシコに渡したかと思えば、イ・ガンインが相手の激しいタックルで蹴られてもファウルを取らなかった」と場面を伝えた。

続けて「キャプテンのソン・フンミンが前半を通じて悔しさを訴えるジェスチャーを取るほど、判定は徹底してメキシコ寄りに傾いていた」と批判している。

試合は後半5分、GKキム・スンギュがジャンピングキャッチを試みたところで、味方と交錯。ボールをこぼし、ここから決勝点を献上した。メキシコは決勝トーナメント進出を決めている。



（THE ANSWER編集部）