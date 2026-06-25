「嵐」活動終了、“ネクスト・国民的アイドル”は？5月31日、国民的アイドルグループ「嵐」が26年半にわたった活動を終了しました。国民的アイドルグループとしての先輩でもあった「SMAP」の解散から約10年。日本の芸能史の大きな転換点と言えるかもしれません。そんななか、注目を集めるのが“ネクスト・国民的アイドル”はどのグループになるのかということ。STARTO ENTERTAINMENTの後輩グループでは、さまざまな意見があるとは