24日に行われた西武の親会社・西武ホールディングス（HD）の株主総会。現在はリーグ首位を快走。株主からはチームに対する厳しい意見は出なかったが、本拠地ベルーナドームの環境には突っこみが入った。【もっと読む】ワガママエース今井達也の放出こそが“最大の補強”だった説「ここ数年、夏の暑さが半端ない。オープン戦の時期は寒さが厳しい。完全ドーム化や空調の設置を検討してほしい」これに奥村球団社長はミストポール