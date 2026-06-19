FIFAワールドカップ2026日本代表の上田綺世選手（27）の妻で、モデルやインフルエンサーとして活動する由布菜月（28）が、生まれたばかりの第1子の顔出しショットを公開した。

【映像】由布菜月、W杯前に上田選手が赤ちゃんを抱っこする姿

由布は2022年2月、Instagramで上田選手との結婚を報告。2026年4月29日の投稿では「先日、第1子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています。想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。初めての出産でしたが、妹と夫に支えてもらい、安心して迎えることができました。忙しい中、乗り換え続きで、急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんサポートしてくれて、とても心強かった！ありがとう！」と、第1子の出産を報告していた。

5月23日は、ストーリーズを更新し、「1週間、夜勤がんばってくれたパパ。ありがとうー！気をつけていってらっしゃい」とコメント。ワールドカップの事前キャンプ地・メキシコへ向かう上田選手が赤ちゃんを抱いている姿をアップしていた。

その後も、由布と赤ちゃんが一緒に横になる様子やニューボーンフォトなど、育児の様子を公開してきた。

第1子の顔出しショットを公開

2026年6月17日の更新では「最近、よく笑ってくれるようになった。ごきげんさん」とつづり、顔出しした赤ちゃんの最新動画を披露している。（『ABEMA NEWS』より）