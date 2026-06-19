「おいしすぎる!!!!」指原莉乃、マクドナルドの新商品を絶賛！ 「トップタレントなのに、庶民的」
タレントの指原莉乃さんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。マクドナルドの新商品を絶賛し、写真も載せました。
【写真】指原莉乃が絶賛したマックの新商品
コメントや引用リポストでは「トップタレントなのに、庶民的なマックを食べるさっしー、親近感が湧いてオジサンますます好きになっちゃったゾ…（笑）」「さっしーまねしたでしょ おいらもたべたよ」「日曜日に買いに行きます」「同じ時間に食べてたwwwwwwww」「私も今日食べた！めっちゃイコラブの曲流れてた！！」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】指原莉乃が絶賛したマックの新商品
「私も今日食べた！」指原さんは「おいしすぎる!!!!」とつづり、1枚の写真を投稿。マクドナルドの新商品「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」と、マックフライポテトが写っています。
コメントや引用リポストでは「トップタレントなのに、庶民的なマックを食べるさっしー、親近感が湧いてオジサンますます好きになっちゃったゾ…（笑）」「さっしーまねしたでしょ おいらもたべたよ」「日曜日に買いに行きます」「同じ時間に食べてたwwwwwwww」「私も今日食べた！めっちゃイコラブの曲流れてた！！」などの声が寄せられました。
「イコッコッコッコ〜」17日には、自身がプロデュースする女性アイドルグループ・=LOVEが出演している、マクドナルドのPR動画を引用し「イコッコッコッコ〜」とつづっていた指原さん。新商品をいち早く食べる姿勢がすてきです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:多町野 望)